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Глухов Петр

Место рождения

Саратовская Обл., Дурасовский Р-Н, Д. Сосново

Дата рождения

1906

Дата смерти

10.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Глухов Петр

Мать: не указана

Саратовская Обл., Дурасовский Р-Н, Д. Сосново
Рождение ребёнка
20.10.1935

Дочь: Кривонос Нина

Мать ребёнка: Глухова Ольга

дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
20.10.1935

Дочь: Паршакова Мария

Мать ребёнка: Глухова Ольга

дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Максимова Маргарита

Мать ребёнка: Глухова Ольга

с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Глухова Ольга

с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Образование
Неизвестно
Неграмотный
Смерть
10.02.1944
Причина смерти: На войне
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