Глухов Петр
Место рожденияСаратовская Обл., Дурасовский Р-Н, Д. Сосново
Дата рождения1906
Дата смерти10.02.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Глухов Петр
Саратовская Обл., Дурасовский Р-Н, Д. Сосново
Рождение ребёнка
20.10.1935
Дочь: Кривонос Нина
Мать ребёнка: Глухова Ольга
дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
20.10.1935
Дочь: Паршакова Мария
Мать ребёнка: Глухова Ольга
дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Максимова Маргарита
Мать ребёнка: Глухова Ольга
с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Глухова Ольга
с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Образование
Неизвестно
Неграмотный
Смерть
10.02.1944
Причина смерти: На войне