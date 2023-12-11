Глухова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1935

Дочь: Кривонос Нина

Отец ребёнка: Глухов Петр

дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
20.10.1935

Дочь: Паршакова Мария

Отец ребёнка: Глухов Петр

дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Максимова Маргарита

Отец ребёнка: Глухов Петр

с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Глухов Петр

с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Смерть
Неизвестно
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