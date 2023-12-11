Глухова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирон
Рождение ребёнка
20.10.1935
Дочь: Кривонос Нина
Отец ребёнка: Глухов Петр
дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
20.10.1935
Дочь: Паршакова Мария
Отец ребёнка: Глухов Петр
дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Максимова Маргарита
Отец ребёнка: Глухов Петр
с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Глухов Петр
с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Смерть
Неизвестно