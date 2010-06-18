Кривонос (Глухова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривонос (Глухова) Нина

Место рождения

дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области

Дата рождения

20.10.1935

Дата смерти

18.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935

Отец: Глухов Петр

Мать: Глухова Ольга

дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
15.03.1964

Дочь: Ульрих Елена

Отец ребёнка: Кривонос Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривонос Виктор

Отец ребёнка: Кривонос Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривонос Генадий

Смерть
18.06.2010
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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