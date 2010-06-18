Кривонос (Глухова) Нина
Место рождениядер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Дата рождения20.10.1935
Дата смерти18.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935
Отец: Глухов Петр
Мать: Глухова Ольга
дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
15.03.1964
Дочь: Ульрих Елена
Отец ребёнка: Кривонос Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривонос Виктор
Отец ребёнка: Кривонос Генадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривонос Генадий
Смерть
18.06.2010
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область