Максимова (Глухова) Маргарита
Место рожденияс. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Глухов Петр
Мать: Глухова Ольга
с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
28.06.1963
Дочь: Смирнова Ольга
Отец ребёнка: Максимов Николай
Бракосочетание
17.06.1966
Муж: Максимов Николай
Озерное, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Озерский сельсовет
Смерть
Неизвестно