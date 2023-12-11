Максимова (Глухова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Глухова) Маргарита

Место рождения

с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Глухов Петр

Мать: Глухова Ольга

с. Сосновка Дурасовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
28.06.1963

Дочь: Смирнова Ольга

Отец ребёнка: Максимов Николай

Бракосочетание
17.06.1966

Муж: Максимов Николай

Озерное, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Озерский сельсовет
Смерть
Неизвестно
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