село Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Сплавнуха

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1117Сплавнуха (Гук), колон. нем.при рч. Елховке.1004032221842144Церковь реформатская 1. Училище. Маслобойни 3. Мельниц 22.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Сплавнушинская волость
590. Сплавнуха (Гукк), селение колонистов, при речке Сплавнухе, дворов 378, жителей 5900, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь реформатская, школа, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
44467Сплавнухасело51°04'с.ш.45°23'в.д.M-38-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Сплавнухинское сельское поселение
63622486101с Сплавнухасело

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