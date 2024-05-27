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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1117Сплавнуха (Гук), колон. нем.при рч. Елховке.1004032221842144Церковь реформатская 1. Училище. Маслобойни 3. Мельниц 22.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
590. Сплавнуха (Гукк), селение колонистов, при речке Сплавнухе, дворов 378, жителей 5900, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь реформатская, школа, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44467Сплавнухасело51°04'с.ш.45°23'в.д.M-38-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622486101с Сплавнухасело