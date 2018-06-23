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Русскина (Паршакова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1963

Дата смерти

23.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1963

Отец: Паршаков Геннадий

Мать: Паршакова Мария

Бракосочетание
06.11.1982

Муж: Русскин Николай

Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.11.1984

Сын: Русскин Артем

Отец ребёнка: Русскин Николай

Рождение ребёнка
14.05.1989

Дочь: Москвичева Мария

Отец ребёнка: Русскин Николай

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Родильный дом № 1
Место жительства
Неизвестно
Email
Смерть
23.06.2018
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Московская обл., д. Перепечино, уч. 46
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