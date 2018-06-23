Русскина (Паршакова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1963
Дата смерти23.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1963
Отец: Паршаков Геннадий
Мать: Паршакова Мария
Бракосочетание
06.11.1982
Муж: Русскин Николай
Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.11.1984
Сын: Русскин Артем
Отец ребёнка: Русскин Николай
Рождение ребёнка
14.05.1989
Дочь: Москвичева Мария
Отец ребёнка: Русскин Николай
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Родильный дом № 1
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.2018
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Московская обл., д. Перепечино, уч. 46