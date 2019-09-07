Паршаков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршаков Геннадий

Место рождения

читинская область

Дата рождения

07.09.1935

Дата смерти

23.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1935

Отец: Паршаков Федор

Мать: Паршакова Анна

читинская область
Бракосочетание
10.09.1956

Жена: Паршакова Мария

Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Сплавнухинский сельсовет
Рождение ребёнка
22.11.1957

Сын: Паршаков Анатолий

Мать ребёнка: Паршакова Мария

Рождение ребёнка
29.06.1963

Дочь: Русскина Ольга

Мать ребёнка: Паршакова Мария

Смерть
23.03.2013
Причина смерти: Сердечный приступ
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