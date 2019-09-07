Паршаков Геннадий
Место рождениячитинская область
Дата рождения07.09.1935
Дата смерти23.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1935
Отец: Паршаков Федор
Мать: Паршакова Анна
читинская область
Бракосочетание
10.09.1956
Жена: Паршакова Мария
Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Сплавнухинский сельсовет
Рождение ребёнка
22.11.1957
Сын: Паршаков Анатолий
Мать ребёнка: Паршакова Мария
Рождение ребёнка
29.06.1963
Дочь: Русскина Ольга
Мать ребёнка: Паршакова Мария
Смерть
23.03.2013
Причина смерти: Сердечный приступ