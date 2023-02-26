Китусева - Исаева (Грудинин (Грудинкин)) Анисия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китусева - Исаева (Грудинин (Грудинкин)) Анисия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Мать: Грудинкина Гликерия Фёдорова

Бракосочетание
19.05.1871

Муж: Исаев Пётр (Исаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1872

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Исаев Николай Петров

Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Исаев Василий ст

Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1878

Сын: Исаев Василий Петров

Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китусев ?

Смерть
Неизвестно