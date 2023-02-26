Китусева - Исаева (Грудинин (Грудинкин)) Анисия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
19.05.1871
Муж: Исаев Пётр (Исаев)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1872
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)
Рождение ребёнка
25.07.1874
Сын: Исаев Николай Петров
Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)
Рождение ребёнка
27.01.1876
Сын: Исаев Василий ст
Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)
Рождение ребёнка
20.03.1878
Сын: Исаев Василий Петров
Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Исаев Пётр (Исаев)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Китусев ?
Смерть
Неизвестно