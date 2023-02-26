Грудинкина Гликерия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудинкина Гликерия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

До 03.11.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1839

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Китусева - Исаева Анисия Данилова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
22.08.1846

Дочь: Наталия Данилова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Смерть
До 03.11.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище
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