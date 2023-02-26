Грудинкина Гликерия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиДо 03.11.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1839
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Китусева - Исаева Анисия Данилова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
22.08.1846
Дочь: Наталия Данилова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 03.11.1848
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище