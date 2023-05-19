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Китусев Иван Алексеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.03.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1824

Отец: Китусев Алексей Акимов

Мать: Татьяна Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1854

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1856

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Китусев Василий

Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1859

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Китусев Ефимий Иванов

Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Китусев Иван Иванов

Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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