Китусев Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения29.03.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1824
Отец: Китусев Алексей Акимов
Мать: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова
Рождение ребёнка
29.07.1854
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова
Рождение ребёнка
23.10.1856
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Китусев Василий
Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова
Рождение ребёнка
16.05.1859
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Китусев Иван Иванов
Мать ребёнка: Китусева Пелагия Кодратова
Смерть
Неизвестно