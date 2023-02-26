Китусева Пелагия Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
29.07.1854
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
23.10.1856
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Китусев Василий
Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
16.05.1859
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Китусев Иван Иванов
Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно