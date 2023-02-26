Китусева Пелагия Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китусева Пелагия Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1854

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1856

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Китусев Василий

Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1859

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Китусев Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Китусев Иван Иванов

Отец ребёнка: Китусев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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