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Китусев Иван Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Китусев Иван Алексеев

Мать: Китусева Пелагия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Китусева Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Китусева Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
29.03.1898

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Китусева Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.04.1901

Жена: Прудникова-Китусева Дария Евстафиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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