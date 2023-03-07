Китусев Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Китусев Иван Алексеев
Бракосочетание
03.02.1895
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Китусева Параскева Григорьева
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
29.03.1898
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Китусева Параскева Григорьева
Бракосочетание
25.04.1901
Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно