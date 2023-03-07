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Исаев Василий Петров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1878

Отец: Исаев Пётр (Исаев)

Мать: Китусева - Исаева Анисия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Исаев Александр Васильев

Мать ребёнка: Исаева Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Исаева Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Исаев Игнатий Васильев

Мать ребёнка: Исаева Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
12.12.1913

Сын: Исаев Александр Васильев

Мать ребёнка: Исаева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Анастасия Васильева

Смерть
Неизвестно
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