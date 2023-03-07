Исаев Василий Петров
Место рождения
Дата рождения20.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1878
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Исаева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Исаева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Исаева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
12.12.1913
Мать ребёнка: Исаева Анастасия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно