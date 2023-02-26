Исаева Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Анастасия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Исаев Александр Васильев

Отец ребёнка: Исаев Василий Петров

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Пелагия Васильева

Отец ребёнка: Исаев Василий Петров

Рождение ребёнка
1911

Сын: Исаев Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Исаев Василий Петров

Рождение ребёнка
12.12.1913

Сын: Исаев Александр Васильев

Отец ребёнка: Исаев Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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