Исаева Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Исаев Василий Петров
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Пелагия Васильева
Отец ребёнка: Исаев Василий Петров
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Исаев Василий Петров
Рождение ребёнка
12.12.1913
Отец ребёнка: Исаев Василий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Василий Петров
Смерть
Неизвестно