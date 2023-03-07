Исаев Пётр (Исаев)
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1871
рядовой Поречской уездной команды
Рождение ребёнка
11.02.1872
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова
Рождение ребёнка
25.07.1874
Сын: Исаев Николай Петров
Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова
Рождение ребёнка
27.01.1876
Сын: Исаев Василий ст
Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова
Рождение ребёнка
20.03.1878
Сын: Исаев Василий Петров
Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова
Смерть
Неизвестно