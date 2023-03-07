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Исаев Пётр (Исаев)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.05.1871

Жена: Китусева - Исаева Анисия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1871
рядовой Поречской уездной команды
Рождение ребёнка
11.02.1872

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Исаев Николай Петров

Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Исаев Василий ст

Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1878

Сын: Исаев Василий Петров

Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Китусева - Исаева Анисия Данилова

Смерть
Неизвестно
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