Синдюков Илья Михайлович
Место рождениядер .Волдачи
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
дер .Волдачи
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Журавлева Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.12.1931
Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Синдюков Иван Ильич
Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: пропал без вести