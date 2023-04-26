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Синдюков Илья Михайлович

Место рождения

дер .Волдачи

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Мать: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

дер .Волдачи
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Журавлева Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Синдюков Василий Ильич

Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Синдюков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
01.12.1931

Сын: Синдюков Максим Ильич

Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Синдюков Иван Ильич

Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Смерть
1942
Причина смерти: пропал без вести