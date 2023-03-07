Сюндюков Михаил Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиМежду 27.05.1914 и 14.06.1914
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сюндюков Герасим
Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Сюндюков Захар
Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сюндюков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна
дер .Волдачи
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сюндюков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сюндюков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна
д.Волдачи, Николаевского района
Смерть
Между 27.05.1914 и 14.06.1914
д. Крулин, д. Мержвице, лес Качурова-Могила
Причина смерти: пропал без вести на войне