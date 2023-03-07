Сюндюков Михаил Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Михаил Пантелеймонович

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Между 27.05.1914 и 14.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сюндюков Пантелеймон Яковлевич

Мать: Сюндюкова Мария Яковлевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Сюндюков Герасим

Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Сюндюков Захар

Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сюндюков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Синдюков Илья Михайлович

Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

дер .Волдачи
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сюндюков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сюндюков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

д.Волдачи, Николаевского района
Смерть
Между 27.05.1914 и 14.06.1914
д. Крулин, д. Мержвице, лес Качурова-Могила
Причина смерти: пропал без вести на войне
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