(Сюндюков) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюндюков) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Мать: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

Смерть
1906
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