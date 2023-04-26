Сюндюкова (Губавшева) Анисия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюкова (Губавшева) Анисия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сюндюков Герасим

Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Сюндюков Захар

Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сюндюков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Синдюков Илья Михайлович

Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

дер .Волдачи
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сюндюков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сюндюков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

д.Волдачи, Николаевского района
Смерть
Неизвестно
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