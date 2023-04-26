Сюндюкова (Губавшева) Анисия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сюндюков Герасим
Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Сюндюков Захар
Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сюндюков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович
дер .Волдачи
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сюндюков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сюндюков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Сюндюков Михаил Пантелеймонович
д.Волдачи, Николаевского района
Смерть
Неизвестно