Сюндюков Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Герасим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Сюндюков Михаил Пантелеймонович

Мать: Сюндюкова Анисия Тимофеевна

Смерть
1898
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