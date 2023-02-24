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Сюндюков Герасим
Сюндюков Герасим
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1898
Пол
Мужской
Отец
Сюндюков Михаил Пантелеймонович
1879 г.р.
Мать
Сюндюкова (Губавшева) Анисия Тимофеевна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Сюндюков Михаил Пантелеймонович
Мать:
Сюндюкова Анисия Тимофеевна
Смерть
1898
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