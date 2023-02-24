Синдюков Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
30.05.1953
Рождение ребёнка
06.03.1957
Рождение ребёнка
19.12.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Николаевка Ульяновской