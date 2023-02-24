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Синдюков Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Синдюков Илья Михайлович

Мать: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
30.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синдюкова Елизавета Григорьевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синдюкова Елизавета Григорьевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синдюкова Елизавета Григорьевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синдюкова Елизавета Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка Ульяновской
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