Синдюкова (Бахтурова) Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1953
Рождение ребёнка
06.03.1957
Рождение ребёнка
19.12.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Николаевка Ульяновской