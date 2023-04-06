Синдюкова (Бахтурова) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синдюкова (Бахтурова) Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синдюков Василий Ильич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синдюков Василий Ильич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синдюков Василий Ильич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синдюков Василий Ильич

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка Ульяновской
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