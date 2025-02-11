Синдюкова (Сараева) Стефанида Евдокимовна
женский, родилась 24.10.1903, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСараев Евдоким Власович1862 г.р.
МатьСараева (Чугурова-Сюлаева) Мария Матвеевна1864 г.р.
Супруги
Синдюков Илья Михайлович1903 г.р.
Дети
Синдюков Василий Ильич1927 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1903
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1931
Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Синдюков Иван Ильич
Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно