Синдюкова (Сараева) Стефанида Евдокимовна 24.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Синдюкова (Сараева) Стефанида Евдокимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.10.1903, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сараев Евдоким Власович1862 г.р.
Мать
Сараева (Чугурова-Сюлаева) Мария Матвеевна1864 г.р.
Супруги
Синдюков Илья Михайлович1903 г.р.
Дети
Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична1925 г.р.
Синдюков Василий Ильич1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1903

Отец: Сараев Евдоким Власович

Мать: Сараева (Чугурова-Сюлаева) Мария Матвеевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синдюков Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Синдюков Василий Ильич

Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Синдюков Владимир Ильич

Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович

Рождение ребёнка
01.12.1931

Сын: Синдюков Максим Ильич

Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Синдюков Иван Ильич

Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синдюков Илья Михайлович

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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