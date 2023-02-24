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Синдюков Максим Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1931

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931

Отец: Синдюков Илья Михайлович

Мать: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
19.08.1958

Сын: Синдюков Сергей Максимович

Мать ребёнка: Синдюкова Татьяна Тимофеевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синдюкова Татьяна Тимофеевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синдюкова Татьяна Тимофеевна

Смерть
2011
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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