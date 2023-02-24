Синдюков Максим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1931
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931
Рождение ребёнка
19.08.1958
Сын: Синдюков Сергей Максимович
Мать ребёнка: Синдюкова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синдюкова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синдюкова Татьяна Тимофеевна
Смерть
2011
Похороны
Неизвестно