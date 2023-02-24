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Синдюков Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1954 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Синдюков Илья Михайлович

Мать: Синдюкова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Целикова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Елизавета Прохоровна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Прохоровна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Синдюков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Елизавета Прохоровна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Прохоровна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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