Синдюков Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Целикова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Елизавета Прохоровна
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1958
Сын: Синдюков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Елизавета Прохоровна
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Прохоровна
Смерть
Неизвестно