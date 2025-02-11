(Толкачева) Елизавета Прохоровна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio

(Толкачева) Елизавета Прохоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1926

умерла Неизвестно

Супруги
Синдюков Владимир Ильич1928 г.р.
Дети
Целикова (Синдюков) Татьяна Владимировна1954 г.р.
Синдюков Николай Владимирович1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синдюков Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Целикова (Синдюков) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Синдюков Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синдюков Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Синдюков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Синдюков Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синдюков Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синдюков Владимир Ильич

Смерть
Неизвестно

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