(Толкачева) Елизавета Прохоровна
женский, родилась 1926
умерла Неизвестно
Супруги
Синдюков Владимир Ильич1928 г.р.
Дети
Синдюков Николай Владимирович1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Целикова (Синдюков) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Синдюков Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1958
Сын: Синдюков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Синдюков Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1967
Смерть
Неизвестно