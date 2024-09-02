Бородавкин Максим Якимов
Место рождения
Дата рождения28.04.1731
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1731
Отец: Бородавкин Яким Козмин
Мать: Дарья Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Бородавкин Василий Максимович
Мать ребёнка: Марфа Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Бородавкин Савва Максимович
Мать ребёнка: Марфа Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Бородавкий Архип Максимович
Мать ребёнка: Марфа Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бородавкин Иван Максимович
Мать ребёнка: Марфа Варфоломеевна
Смерть
После 1764