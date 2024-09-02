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Бородавкин Максим Якимов

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.04.1731

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1731

Отец: Бородавкин Яким Козмин

Мать: Дарья Корнилова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Варфоломеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Бородавкин Василий Максимович

Мать ребёнка: Марфа Варфоломеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Бородавкин Савва Максимович

Мать ребёнка: Марфа Варфоломеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Бородавкий Архип Максимович

Мать ребёнка: Марфа Варфоломеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Бородавкин Иван Максимович

Мать ребёнка: Марфа Варфоломеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1764
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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