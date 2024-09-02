Бородавкин Савва Максимович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти10.06.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Бородавкин Максим Якимов
Мать: Марфа Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородавкин Алексей Саввин
Мать ребёнка: Марья Никитина
Рождение ребёнка
10.02.1789
Дочь: Бородавкина Агафья Саввина
Мать ребёнка: Марья Никитина
Рождение ребёнка
12.03.1794
Сын: Бородавкин Гаврила Саввин
Мать ребёнка: Марья Никитина
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Марья Никитина
Смерть
10.06.1825