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Бородавкин Савва Максимович

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

10.06.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Бородавкин Максим Якимов

Мать: Марфа Варфоломеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородавкин Алексей Саввин

Мать ребёнка: Марья Никитина

Рождение ребёнка
10.02.1789

Дочь: Бородавкина Агафья Саввина

Мать ребёнка: Марья Никитина

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1794

Сын: Бородавкин Гаврила Саввин

Мать ребёнка: Марья Никитина

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Бородавкин Федор Саввин

Мать ребёнка: Марья Никитина

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.06.1825
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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