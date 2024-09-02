Марфа Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Бородавкин Василий Максимович
Отец ребёнка: Бородавкин Максим Якимов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Бородавкин Савва Максимович
Отец ребёнка: Бородавкин Максим Якимов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Бородавкий Архип Максимович
Отец ребёнка: Бородавкин Максим Якимов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бородавкин Иван Максимович
Отец ребёнка: Бородавкин Максим Якимов
Смерть
Около 1765