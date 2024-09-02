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Марфа Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Около 1765

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавкин Максим Якимов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Бородавкин Василий Максимович

Отец ребёнка: Бородавкин Максим Якимов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Бородавкин Савва Максимович

Отец ребёнка: Бородавкин Максим Якимов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Бородавкий Архип Максимович

Отец ребёнка: Бородавкин Максим Якимов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Бородавкин Иван Максимович

Отец ребёнка: Бородавкин Максим Якимов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1765

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