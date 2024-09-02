Бородавкин Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Бородавкин Максим Якимов
Мать: Марфа Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Нестеровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бородавкин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Нестеровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бородавкин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Нестеровна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бородавкин Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Нестеровна
Смерть
1812