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Бородавкин Василий Максимович

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Бородавкин Максим Якимов

Мать: Марфа Варфоломеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Нестеровна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Бородавкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Нестеровна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бородавкин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Нестеровна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бородавкин Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Нестеровна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1812
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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