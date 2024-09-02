Бородавкин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти22.01.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Бородавкин Василий Максимович
Мать: Пелагея Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бородавкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Бородавкина Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Бородавкина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Бородавкина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Бородавкина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бородавкин Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна
Смерть
22.01.1842