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Бородавкин Иван Васильевич

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

22.01.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Бородавкин Василий Максимович

Мать: Пелагея Нестеровна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бородавкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бородавкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Бородавкина Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Бородавкина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Бородавкина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Бородавкина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бородавкин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Емельяновна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.01.1842
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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