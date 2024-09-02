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Бородавкин Иван Иванович

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Бородавкин Иван Васильевич

Мать: Евдокия Емельяновна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Бородавкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панова Дарья Стефановна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1826

Жена: Панова Дарья Стефановна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1828

Дочь: Бородавкина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Панова Дарья Стефановна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1833

Дочь: Бородавкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панова Дарья Стефановна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1834
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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