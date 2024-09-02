Бородавкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Бородавкин Иван Васильевич
Мать: Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Бородавкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панова Дарья Стефановна
Бракосочетание
15.02.1826
Жена: Панова Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
14.10.1828
Дочь: Бородавкина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Панова Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
04.02.1833
Дочь: Бородавкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панова Дарья Стефановна
Смерть
После 1834