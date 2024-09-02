Пелагея Нестеровна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бородавкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Бородавкин Василий Максимович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бородавкин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Бородавкин Василий Максимович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бородавкин Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Бородавкин Василий Максимович
Смерть
После 1813