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Пелагея Нестеровна

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1813

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавкин Василий Максимович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Бородавкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бородавкин Василий Максимович

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бородавкин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Бородавкин Василий Максимович

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бородавкин Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Бородавкин Василий Максимович

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1813
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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