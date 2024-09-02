Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бородавкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Бородавкина Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Бородавкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Бородавкина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Бородавкина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бородавкин Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич
Смерть
После 1834