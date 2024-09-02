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Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бородавкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бородавкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Бородавкина Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Бородавкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Бородавкина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Бородавкина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бородавкин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Бородавкин Иван Васильевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1834
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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