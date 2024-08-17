Бородавкин Яким Козмин
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиДо 1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
28.04.1731
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Бородавкина Агафья Якимова
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Бородавкина Анна Якимова
Мать ребёнка: Дарья Корнилова
Смерть
До 1764