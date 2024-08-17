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Бородавкин Яким Козмин

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

До 1764

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Корнилова

Рождение ребёнка
28.04.1731

Сын: Бородавкин Максим Якимов

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Бородавкина Агафья Якимова

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бородавкин Карп Якимов

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бородавкин Логгин Якимов

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Бородавкина Анна Якимова

Мать ребёнка: Дарья Корнилова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1764
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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