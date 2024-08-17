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Дарья Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавкин Яким Козмин

Рождение ребёнка
28.04.1731

Сын: Бородавкин Максим Якимов

Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Бородавкина Агафья Якимова

Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бородавкин Карп Якимов

Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бородавкин Логгин Якимов

Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Бородавкина Анна Якимова

Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1764
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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