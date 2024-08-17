Дарья Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1731
Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Бородавкина Агафья Якимова
Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Бородавкина Анна Якимова
Отец ребёнка: Бородавкин Яким Козмин
Смерть
После 1764