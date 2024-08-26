Бородавкин Карп Якимов
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Бородавкин Яким Козмин
Мать: Дарья Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бородавкин Никифор Карпов
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Бородавкина Дарья Карповна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
29.01.1783
Дочь: Бородавкина Анна Карповна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бородавкина Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Смерть
После 1768