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Бородавкин Карп Якимов

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Бородавкин Яким Козмин

Мать: Дарья Корнилова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Бородавкин Стефан Карпов

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бородавкин Никифор Карпов

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бородавкин Петр Карпов

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Бородавкина Дарья Карповна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1783

Дочь: Бородавкина Анна Карповна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бородавкина Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1768

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