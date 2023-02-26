Сергей Николаев
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.07.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1831
Отец: Николай Егоров
Мать: Матрона (Тимофеева)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1857
Жена: Евдокия Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1857
рядовой пехотного Его Королевского Высочества герцога Ессенского полка
Рождение ребёнка
15.03.1858
Сын: Захарий Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1859
Дочь: Агрипина Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Соломония Ильина
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Соломония Ильина
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Соломония Ильина
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Ильина
Смерть
Неизвестно