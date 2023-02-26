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Сергей Николаев

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.07.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1831

Отец: Николай Егоров

Мать: Матрона (Тимофеева)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1857

Жена: Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1857
рядовой пехотного Его Королевского Высочества герцога Ессенского полка
Рождение ребёнка
15.03.1858

Сын: Захарий Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1859

Дочь: Агрипина Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Соломония Ильина

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Соломония Ильина

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Соломония Ильина

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Ильина

Смерть
Неизвестно