Евдокия Фёдорова
Место рожденияд.Хотяки Бородинской вол.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.05.1857
Муж: Сергей Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1858
Сын: Захарий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1859
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно