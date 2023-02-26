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Евдокия Фёдорова

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Место рождения

д.Хотяки Бородинской вол.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: ?

Мать: ?

д.Хотяки Бородинской вол.
Бракосочетание
31.05.1857

Муж: Сергей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1858

Сын: Захарий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1859

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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