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Николай Егоров

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.
До 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1824

Жена: Матрона (Тимофеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.07.1831

Сын: Сергей Николаев

Мать ребёнка: Матрона (Тимофеева)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1834

Дочь: Устиния Николаева

Мать ребёнка: Матрона (Тимофеева)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1836

Жена: Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1836

Сын: Стефан Николаев

Мать ребёнка: Матрона (Тимофеева)

Рождение ребёнка
10.06.1839

Дочь: Акилина ст

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Митрофан Николаев

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1844

Сын: Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1850

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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