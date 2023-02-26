Николай Егоров
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1824
Жена: Матрона (Тимофеева)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.07.1831
Сын: Сергей Николаев
Мать ребёнка: Матрона (Тимофеева)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1834
Дочь: Устиния Николаева
Мать ребёнка: Матрона (Тимофеева)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1836
Жена: Анна Сергеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1836
Сын: Стефан Николаев
Мать ребёнка: Матрона (Тимофеева)
Рождение ребёнка
10.06.1839
Дочь: Акилина ст
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Митрофан Николаев
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1844
Сын: Леонтий Николаев
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1850
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно