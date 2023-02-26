Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1831
Дочь: Соломония Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1836
Муж: Николай Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.06.1839
Дочь: Акилина ст
Отец ребёнка: Николай Егоров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Митрофан Николаев
Отец ребёнка: Николай Егоров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1844
Сын: Леонтий Николаев
Отец ребёнка: Николай Егоров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1850
Дочь: Акилина Николаева
Отец ребёнка: Николай Егоров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Николаев
Смерть
Неизвестно