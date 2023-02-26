Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1808 г.р.
1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1831

Дочь: Соломония Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1836

Муж: Николай Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.06.1839

Дочь: Акилина ст

Отец ребёнка: Николай Егоров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Митрофан Николаев

Отец ребёнка: Николай Егоров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1844

Сын: Леонтий Николаев

Отец ребёнка: Николай Егоров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1850

Дочь: Акилина Николаева

Отец ребёнка: Николай Егоров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Николаев

Смерть
Неизвестно
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