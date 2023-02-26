Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти20.01.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1831
Дочь: Соломония Иванова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сергеева
Смерть
20.01.1836
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.