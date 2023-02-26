Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

20.01.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1831

Дочь: Соломония Иванова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сергеева

Смерть
20.01.1836
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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