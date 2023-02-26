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Митрофан Николаев

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

17.10.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Николай Егоров

Мать: Анна Сергеева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1859

Жена: Матрона Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1861

Дочь: Евдокия Митрофанова

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864

Сын: Марк (Трифонов)

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Матвей Митрофанов

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Митрофанова

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

Рождение ребёнка
07.04.1872

Дочь: Ирина Митрофанова

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Матрона Митрофанова

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1877

Дочь: Устина Митрофанова

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.10.1897
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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