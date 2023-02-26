Митрофан Николаев
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти17.10.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Николай Егоров
Мать: Анна Сергеева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1859
Жена: Матрона Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1861
Дочь: Евдокия Митрофанова
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864
Сын: Марк (Трифонов)
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Матвей Митрофанов
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Митрофанова
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
07.04.1872
Дочь: Ирина Митрофанова
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Матрона Митрофанова
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1877
Дочь: Устина Митрофанова
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.10.1897
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.