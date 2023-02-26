Марк (Трифонов)
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1864
Отец: Митрофан Николаев
Мать: Матрона Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1880
Жена: Агафия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1882
Сын: Константин Марков
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1884
Дочь: Агафия Маркова
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1885
Дочь: Анна Маркова
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Михаил Марков
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
09.05.1891
Сын: Николай Марков
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1893
Дочь: Агрипина Маркова
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1895
Дочь: Мария Маркова
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Ирина Маркова
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1898
Сын: Яков Марков
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1900
Сын: Семён Марков
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1902
Сын: Иоанн Марков
Мать ребёнка: Агафия Григорьева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно