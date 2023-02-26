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Марк (Трифонов)

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Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1864

Отец: Митрофан Николаев

Мать: Матрона Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1880

Жена: Агафия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1882

Сын: Константин Марков

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1884

Дочь: Агафия Маркова

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1885

Дочь: Анна Маркова

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Михаил Марков

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Николай Марков

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1893

Дочь: Агрипина Маркова

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1895

Дочь: Мария Маркова

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: Ирина Маркова

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1898

Сын: Яков Марков

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1900

Сын: Семён Марков

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1902

Сын: Иоанн Марков

Мать ребёнка: Агафия Григорьева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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