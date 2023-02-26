Матрона Григорьева
Место рожденияд.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1838
Дата смерти01.02.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1859
Муж: Митрофан Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1861
Дочь: Евдокия Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864
Сын: Марк (Трифонов)
Отец ребёнка: Митрофан Николаев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Матвей Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Николаев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Николаев
Рождение ребёнка
07.04.1872
Дочь: Ирина Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Николаев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Матрона Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Николаев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1877
Дочь: Устина Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Николаев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1898
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.