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Матрона Григорьева

Место рождения

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1838

Дата смерти

01.02.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1859

Муж: Митрофан Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1861

Дочь: Евдокия Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864

Сын: Марк (Трифонов)

Отец ребёнка: Митрофан Николаев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Матвей Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Николаев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Николаев

Рождение ребёнка
07.04.1872

Дочь: Ирина Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Николаев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Матрона Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Николаев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1877

Дочь: Устина Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Николаев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1898
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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