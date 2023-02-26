Соломония Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти30.12.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Николаев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Николаев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Николаев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Николаев
Смерть
30.12.1879
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов