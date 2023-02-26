Соломония Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

30.12.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Николаев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Николаев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Николаев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Николаев

Смерть
30.12.1879
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
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