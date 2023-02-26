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Анна Сергеева

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Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.07.1871

Дата смерти

10.05.1874

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1871

Отец: Сергей Николаев

Мать: Соломония Ильина

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1874
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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