Анна Сергеева
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.07.1871
Дата смерти10.05.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1871
Отец: Сергей Николаев
Мать: Соломония Ильина
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1874
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори