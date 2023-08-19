Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Яков Иванович
Мать: Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Нарышкин Корнилий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Нарышкин Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Федот Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1835 ст.
Сын: Нарышкин Давид Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849 ст.