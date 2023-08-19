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Михаил Яковлевич

Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Яков Иванович

Мать: Ефросинья Григорьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Нарышкин Корнилий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Нарышкин Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Федот Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.06.1835 ст.

Сын: Нарышкин Давид Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1849 ст.
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
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