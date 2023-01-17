Нарышкин Корнилий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смерти1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Михаил Яковлевич
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Елена Корниловна
Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Мария Корниловна
Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Кондратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1863 ст.