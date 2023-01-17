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Нарышкин Корнилий Михайлович

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Михаил Яковлевич

Мать: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Елена Корниловна

Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Кондратовна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Мария Корниловна

Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Кондратовна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина Евдокия Кондратовна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1863 ст.
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
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