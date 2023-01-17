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Яков Иванович

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Иван Родионович

Мать: не указана

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Григорьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1812 ст.
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
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