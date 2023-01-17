Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смерти1812 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: Иван Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Ефросинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812 ст.